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Сегодня 10:15
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Південна Корея "перегляне" питання постачання зброї в Україну, наводить слова представника президента Yonhap News Agency

Південна Корея перегляне питання постачання зброї в Україну, наводить слова представника президента Yonhap News Agency

Інших подробиць не повідомляється.

Раніше Сеул офіційно утримувався від озброєння Києва. Хоча американські ЗМІ ще минулого року писали, що неформально Південна Корея передає Києву великі обсяги снарядів.

Але вчора росія та Північна Корея підписали оборонну угоду. путін після цього натякнув, що КНДР зможе отримувати від рф літаки та далекобійні ракети.

Це стало останньою краплею для наших південнокорейських друзів - думаю, розпочнеться постачання в Україну зброї з РК. А ця зброя дуже якісна, між іншим.

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А може хйло ще в Сектор Гази та Ліван скатається? Там ще є одна країна, яка має трошки передумати

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/19800

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