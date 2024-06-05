Рада прийняла закон про застосування англійської мови в Україні, — Железняк

#начасі

Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/55016

Новости портала «Весь Харьков»