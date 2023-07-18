Расшифровка глобальной игры

Джейк Салліван: “Ми сказали в НАТО дуже просто: майбутне України в НАТО. Це серйозно. Це не підлягає обговоренню. Це те, щодо чого 31 член НАТО взяв зобовʼязання"

"Если россия решит продолжать вести боевые действия, это дорого обойдется россии. И Украина продолжит прогрессировать на поле боя", - добавил Салливан.

Салливан сообщил 2 важные вещи:

- Будущее Украины будет в НАТО, и никаких разногласий, противоречий, двойных толкований по этому поводу быть не может (это те самые гарантии вступления в НАТО по окончанию войны и "израильский модуль безопасности" совместно с гарантиями G7 на переходный период, о котором мы сообщали за неделю до саммита НАТО и сразу после него, несмотря на недовольные вопли некоторых вскрывшихся консерв).

- Война будет длиться "до победного конца": и чем дольше россия будет сопротивляться такому исходу, тем более современная техника будет поступать в руки ВСУ.

Параллельно коллеги из информационных ведомств США запустили достаточно удачную "утку" о том, в какие сроки Украина получит авиацию, затем сообщили, что Штаты пока не одобрили тренировки, а затем, когда план Кремля по некоторым наступательным операциям был составлен и приведен в действие (с расчетом на "отсрочку" в авиации на начало второй четверти 2024 со стороны ВСУ), тут же одобрили тренировку летчиков. Сейчас учения якобы не проводятся по причине того, что Европа "всё ещё продолжает готовиться к обучению пилотов". Вот только чуть раньше появлялась информация о том, что Европа готова начать обучение, но США пока не дали разрешение.

Я могу вас заверить в том, что никаких проблем ни со стороны ЕС, ни со стороны США нет. Вашингтон продолжает играть в информационный туман, рассказывая о вещах сильно после того, как они произошли. Как мы помним, и Storm Shadow, и кассетные боеприпасы появились в Украине сильно раньше официального объявления об их отправке.

На самом же деле, сообщение об отправке определенного типа вооружения есть сигнал о том, что оружие доставлено уже достаточно давно, и оно со дня на день начнет применяться Украиной.

В этом и заключается специфика информационной тишины: Вашингтон якобы всё сливает, но так, чтобы Москва не была готова (и не имела времени подготовиться). Также будет и с авиацией: россию она застанет врасплох тогда, когда это будет нужно.

Также в информационную среду была вброшена ещё одна не совсем правдивая утечка.

Началось все с тайных переговоров Бернса с российским визави. В результате переговоров Вашингтон якобы предложил "заморозить фронт" и провести референдумы на территории Крыма, Луганска и Донецка под международным контролем и с правом участия всех лиц, которые проживали на данной территории с 2014 года (т.е. возвращение на точку-кво).

Сообщение было вкинуто через разведывательные каналы, затем аккуратно слито в прессу (предпочтительно - в российскую), а затем этот мэсседж был передан украинским коллегам.

Вашингтон проверил реакцию сторон на подобный исход войны.

Положительная реакция Москвы косвенно видна и в сегодняшнем спиче Трампа о том, как он урегулирует войну - ровно в стиле вот этого проброса Бернса.

Т.е. Кремль в принципе готов торговаться (и Салливан очень аккуратно оставляет эту дверь открытой: "если россия решит продолжать..."), но теперь Вашингтону нужно найти ту точку максимума, которую готова слить Москва.

А теперь читайте по словам:

Помощь Украине — это лучшее, что можно сделать для мировой экономики, заявила глава Минфина США. "Прекращение этого военного конфликта в Украине – это прежде всего моральный императив. Но это также лучшее, что мы можем сделать для мировой экономики", — сказала Джанет Йеллен в беседе с журналистами.

Вашингтон руководствуется принципом "морального прагматизма" всю свою историю. Это такая игра с моралью под прагматичным началом.

И тут важно: Вашингтон никогда не вёл такую дешёвую войну с таким колоссальным отсроченным экономическим пирогом. Так что Штаты обеспечат Украине победу в войне, а себе - "господство" по всем геополитическим и экономическим фронтам, чтобы потом играть с Пекином.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7999

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