Растущая проблема с БПЛА “Орион”

Отмечается рост применения разведывательно-ударных БПЛА “Орион”. При этом масштаб проблемы растёт аналогично с применением в своё время разведывательных БПЛА, таких как Орлан-10, ZALAи т.д. сейчас заполонивших приграничную и ближнюю тыловую зону по Украине. А порою и намного глубже ближней тыловой зоны…

БПЛА “Орион” российские оккупационные войска весьма активно применяли в самом начале полномасштабного вторжения в Украину, причём настолько нагло, что залетали ими вглубь неоккупированной территории. Это привело к быстрому росту потерь БПЛА “Орион” и отказу от их применения на долгое время.

Последний сбитие БПЛА “Орион” верифицировано маем 2023 года, а, в целом, потеря такого аппарата, 24 сентября 2024. На днях, из-за технических проблем, БПЛА “Орион” рухнул на склад лесоматериалов в районе Таганрога. https://t.me/zloyodessit/22692 Но, не о том речь…

РОВ сейчас применяют БПЛА “Орион” для проведения круглосуточной разведки на безопасном от зоны действия украинской ПВО расстоянии, либо в зонах его отсутствия. Например, в Курской области БПЛА “Орион” постоянно наносят удары по позициям и технике СОУ. Над Чёрным морем БПЛА “Орион” сутками барражирует и ведёт разведку в направлении Николаевской и Одесской областей.

В настоящее время мы нашли способ борьбы с разведывательными БПЛА типа Орлан-10, ZALA и т.д. без применения ПВО и даже лёгкой авиации. Перехват с помощью fpv-дрона показал свою эффективность и жизнеспособность. В случае с БПЛА “Орион” главной проблемой является – доставка fpv-дрона-перехватчика к локации, где парит цель.

В случае с югом Украины, БПЛА “Орион” кружит в 150-180 км от побережья, поэтому встаёт вопрос о преодолении именно этого расстояния fpv-дроном, для чего необходим с соответствующими ТТХ носитель. В Курской области в основном проблемой будет высота, на которой оперирует БПЛА “Орион” до 7 км.

В любом случае, проблема эта решаема, но если её начать решать слишком поздно, то… то будет уже поздно.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22720

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