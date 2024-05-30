Rheinmetall виготовить сотні тисяч 35-мм боєприпасів для системи ППО Skynex. Частину з яких поствить в Україну.

Довідка: Боєприпаси призначені для ППО Skynex. Вони є програмовані і створені для боротьби з крилатими ракетами та ударними дронами типу Shahed на дистанції до 3 км зі швидкострільністю у 1 тис. пострілів за хвилину.

Також AHEAD практично неможливо збити за допомогою засобів електронної протидії після пострілу. Наразі відомо про дві установки ППО Skynex в Україні.

Нагадаю також, що оборонна корпорація Rheinmetall планує побудувати в Україні завод з виробництва ППО. Точна дата початку будівництва спільного підприємства не оголошена.

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/19390

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