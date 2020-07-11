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Роман Лещенко розповів про готовність Держгеокадастру до початку обігу земель сільгосппризначення

Роман Лещенко розповів про готовність Держгеокадастру до початку обігу земель сільгосппризначення

У Держгеокадастрі триває активна підготовка до старту ринку землі. Про це сьогодні заявив Голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко у ході міжнародної конференції Grain Ukraine-2020, що проходить в м. Одеса.

«Сьогодні в Держгеокадастрі проводимо колосальну роботу, щоб після старту обігу земель сільгосппризначення зробити нашу структуру зручним сервісом для тих, хто працюватиме на землі. Ми готуємося. Зараз завершуємо інвентаризацію. Ми покажемо все, що в нас є, уже найближчим часом. Виконуючи історичну місію, передамо розпорядження землями на місця», – зазначив очільник Держгеокадастру.

І додав, що країні потрібен працюючий ринок землі.

«Ринок землі в Україні буде консервативним, із значними обмеженнями, але він потрібен державі, аграріям та пересічним українцям».

Нагадаємо, що з 1 липня 2021 року скасовується мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. З липня 2021-го до 1 січня 2024 року діятимуть обмеження на купівлю землі – не більше 100 га в одні руки. До 2024 року купувати землю зможуть лише фізичні особи. Юридичним особам купувати землю забороняється.

У ході панельної дискусії також взяли участь радник Прем’єр-міністра України Олексій Мушак та заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький.

«Є декілька точок, які можуть дати позитивний результат – це, зокрема, фермерські господарства. Сьогодні у них ситуація невизначеності. У будь-який момент землю можуть забрати. Йдеться про 500 тис. га, які вони обробляють. Однак нарешті фермерські господарства отримають можливість за рахунок кредиту на 10 років отримати ці 500 тис. у приватну власність. Це призведе до зростання кількості багаторічних насаджень та інвестицій у тваринництво», – оцінив перспективи на найближчий час заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький.

А також висловив думку, що встановлені обмеження поступово зніматимуть і під тиском бізнесу, і під тиском людей, бо поетапне зняття обмежень відразу ж підвищить вартість землі.

Источник: kmu.gov.ua

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