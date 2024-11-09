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Росія має нову смертоносну керовану авіабомбу з ракетним двигуном, яка має дальність польоту 120 км, — The Telegraph
Російська авіація активно застосовує нові керовані бомби «Гром-Е1» з дальністю до 120 км.
На бомбу встановлений ракетний двигун, який збільшує дальність застосування.
Ці бомби дозволяють літакам Су-30 та Су-34 завдавати удари, залишаючись поза досяжністю більшості українських засобів ППО, зокрема, ракет AMRAAM на F-16.
Боєприпаси «Гром-Е1» вже використовувались для атак на цивільні об'єкти у Мирнограді, Херсоні та Харкові.
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/63507