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росія переписала підручники історії

росія переписала підручники історії

В новых учебниках по истории России полностью переписали разделы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах страны — Мединский.

К 1 сентября 2024 года новые учебники по истории будут готовы для учеников 5-9-х классов.

Несколько цитат из учебника:

— «Украина – ультранационалистическое государство. Сегодня любое инакомыслие на Украине жёстко преследуется, оппозиция запрещена, всё русское объявлено враждебным»;

— «Узнавая в Интернете любую информацию о происходящем на Украине сейчас, помните: мировая индустрия по производству постановочных роликов, вбросов, фейковых фото и видео работает непрерывным конвейером»;

— «Произошло невиданное и снова немыслимое. Западом были похищены общие активы Российского государства, хранящиеся в их банках, на общую сумму более 300 миллиардов долларов».

росія переписала підручники історії

росія переписала підручники історії

«Назовите три причины для начала СВО»:
вопросы о [Роскомнадзор] появятся  в ЕГЭ по истории уже в следующем году. 

Эти вопросы и готовые ответы, которые будут зубрить школьники с сентября, показал соавтор учебного пособия, репетитор Андрей Ощепков. Такие учебные пособия уже получили в школах, выяснили СМИ. На экзамене спросят о причинах и последствиях присоединения Крыма к России, обострения отношений с США и начала войны, причем надо будет указывать как минимум по три причины. Правильный ответ на вопрос о Крыме — «нерациональность его передачи в состав УССР». А среди причин войны — мифическое «нарушение странами НАТО устных обещаний не расширяться на восток» и вступление в его состав стран бывшего СССР.

Джерело: https://t.me/c/1059135528/58531

Новости портала «Весь Харьков»

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