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росія, схоже, повертається до світової торгівлі, попри санкції, — Business Insider

росія, схоже, повертається до світової торгівлі, попри санкції, — Business Insider

За даними Кільського інституту світової економіки, у серпні три найбільші контейнерні порти росії — у Санкт-Петербурзі, Владивостоці та Новоросійську — наблизилися до довоєнного максимуму.

"Кількість контейнеровозів, що прибувають до російських портів, стрімко зростає і, попри санкції та слабкий рубль, майже досягла рівня, який спостерігався до початку війни", — йдеться у звіті.

В інституті не змогли встановити країни походження товарів.

Джерело: https://t.me/znua_live/111561

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