росія списує атомні крейсери

Итак, информация о том, что тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 "Орлан" и временный флагман российского флота "Петр Великий" будет списан из состава ВМФ подтверждается.

Впервые данная информация стала пульсировать в апреле этого года. И вот снова.

Согласно имеющейся информации, ТАРК "Петр Великий" будет списан после того, как завершится ремонт его собрата ТАРК "Адмирал Нахимов". Но в этой истории со списаниями атомных крейсеров, есть несколько нюансов, который лишь подчёркивают степень кризиса в российском кораблестроении.

Дело в том, что с 2014 я пристально наблюдал за процессом ремонта и модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144 "Адмирал Нахимов". Его отправили на ремонт в 1997 и он до сих пор на нём находится. Разумеется, у многих возникает вопрос, а причём здесь "Пётр Великий"?

ТАРК "Пётр Великий" является последним кораблём пр.1144, находящимся в строю российского флота. При этом, находясь в строю, он ещё в 2019 году требовал вывода на ремонт, но место для отправки на ремонт было занято его калекой... коллегой ТАРК "Адмиралом Нахимовым".

Согласно планам россиян, они намеревались сразу, после вывода с ремонта "Нахимова" загнать на верфь "Петра Великого". Но это по планам, которые у россиян никогда не выполнялись. И причиной тому была неспособность россии завершить ремонт настолько сложного корабля.

Поначалу, пресс-служба «Севмаша» обещала сдать ТАРК «Адмирал Нахимов» в 2019-м, но когда, что-то пошло не так, зам-министра обороны россии Алексей Криворучко обещал сдать "Нахимова" в 2022, затем заговорили о 2023-м... А "Петя" в это время уже кашлял гарью.

Корабль нуждавшийся в срочном ремонте ещё 5 лет назад, продолжал всё это время оставаться в строю. Результат? Информация о планах его списать. И это не удивительно, ведь если не смогли завершить за 26 лет ремонт "Нахимова", то, что будет с "Петей", которому до сих пор места нет на верфи?

Российское кораблестроение последних десятилетий удивляло своими гомункулусами, которые оно порождало с подобострастным придыханием, но стоило утяжелить бремя санкций, как колос на глиняных ногах стал рушиться. Опять-таки, а ведь это всё было очевидно и ожидаемо.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/19616

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