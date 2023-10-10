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російська влада відбирає землі у фермерів для потреб своїх збройних сил у курській області

російська влада відбирає землі у фермерів для потреб своїх збройних сил у курській області

Про це розповіли у Центрі національного спротиву.

При цьому також повідомляється, що незадоволені аграрії виходять на акції протесту проти знищення їхніх сільськогосподарських земель.

Відомо, що в селі Стара Миколаївка у прикордонні з Сумщиною зс рф активно будують опорні пункти на чорноземах фермерів. При цьому земля стає непридатною до подальшого використання.

Джерело: https://t.me/spravdi/33861

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Темы: війна, росія

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