російське суспільство має жорстко тиснути на путінський режим. Пояснює Центр стратегічних комунікацій

▶ Для України ця війна – справедлива, оборонна, за визволення своїх територій і людей, за збереження незалежності. Для росії – злочинна, загарбницька, геноцидна і безглузда.

▶ Втрати особового складу військ агресора уже перевищують пів мільйона осіб – це більше, ніж сукупне населення окремих суб’єктів федерації.

▶ 2 червня під Вовчанськом здалися в полон одразу 60 окупантів. Полон – це часто єдиний спосіб вижити для російських солдатів, яких кремлівський режим кидає у «м’ясні штурми».

▶ Навіть в умовах тоталітаризму родичі російських мобілізованих виходять на протести і вимагають повернути чоловіків додому з війни.

▶ кремлівська пропаганда намагається зірвати мобілізацію в Україні, приховуючи масштаб проблем у самій рф. Недарма росіяни вербують на війну найманців з азіатських і африканських країн.

Джерело: https://t.me/spravdi/39105

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