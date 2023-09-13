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Россия втрое увеличила тайные операции по вывозу нефти

Россия втрое увеличила тайные операции по вывозу нефти

Россия все активнее скрывает свои операции по экспорту нефти и нефтепродуктов, чтобы не позволять западным странам отслеживать исполнение санкций.

Во II квартале не менее 47 млн баррелей было перегружено в море с борта на борт танкерами, которые отключали транспондеры, позволяющие определить местоположение судна. Об этом свидетельствует анализ, проведенный S&P Global. Это немного по сравнению с общим объемом морского экспорта (в апреле-июне Россия вывозила от 7,3 до 8,3 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, по данным Международного энергетического агентства), но в три с лишним раза превышает показатель I квартала – 15 млн баррелей.

А год назад, во II квартале 2022 г., втихую было перегружено вообще лишь несколько миллионов баррелей.

В практике морской перевалки нет ничего необычного: небольшие танкеры могут перевозить нефть из порта, перегружая ее на супертанкер, который затем отправится в дальнее путешествие. Бывает, что это делается и с отключенными транспондерами, хотя подобные операции характерны в основном для подсанкционных поставок. Но все равно активность Россия здесь особенно заметна (точнее, скрыта): во II квартале на российскую нефть пришлась половина мировых объемов тайной перевалки, следует из данных S&P.

Объем тайной перегрузки нефти и нефтепродукта с танкера на танкер

млн баррелей

темный – российские суда, светлый – прочие суда

Россия втрое увеличила тайные операции по вывозу нефти

Примечание: оценки с учетом судов с минимальным дедвейтом 27 000 тонн

Источник: S&P Global Market Intelligence and Commodity Insights

«Чем меньше мировое сообщество знает, тем лучше для России», ведь западным странам, чтобы эффективно реализовывать санкции, надо иметь представление о ее реальных действиях, говорит Элизабет Броу, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства. «Их очень сложно спрятать полностью, но они [Россия] осложняют ситуацию, выключая [системы автоматической идентификации] на судах», – добавляет она.

В эксклюзивной экономической зоне России во II квартале было совершено 394 перевалки с борта на борт с выключенными транспондерами против 266 кварталом ранее. Если в начале года на долю России пришлось около половины таких операций в мире, то в апреле-июне – уже две трети.

Сокрытие источника поставок нефти позволяет России продавать ее в страны, полностью запретившие импорт, считают аналитики консалтинговой фирмы Windward: «Российская нефть все еще находит путь в Европу, несмотря на санкции».

Но Дэвид Танненбаум из Blackstone Compliance Services полагает, что основная цель тайных операций – продолжать получать западные страховые и финансовые услуги, несмотря на продажу нефти выше установленного «большой семеркой» и Евросоюзом потолка в $60 за баррель. Как показывает анализ S&P Global, из 93 танкеров, участвовавших во II квартале в тайных операциях по перевалке нефти в эксклюзивной экономической зоне России, у 43 была страховка от лондонской организации, объединяющей страховщиков имущества International Group of P&I Clubs.

Джерело: nigroll.com

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