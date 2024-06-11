РосЗМІ: Україна хоче отримати інформацію про кошти на рахунках ЦБ росії в Бельгії, щоб конфіскувати їх

Україна намагається отримати інформацію про рахунки в бельгійському банку, на яких лежать гроші Центробанку рф, щоб надалі домогтися конфіскації цих коштів на свою користь. Йдеться про суму в 190 млрд євро.

Про це повідомляє російське видання The Insider.

Так, Генпрокуратура України направила до Міністерства юстиції Бельгії запит із проханням про сприяння у кримінальній справі, порушеній в Україні щодо глави російського Центробанку Ельвіри Набіулліної.

Як дізнався The Insider від джерела, Україна намагається отримати інформацію про рахунки в бельгійському банку, на яких лежать гроші російського ЦБ, щоб надалі домогтися конфіскації цих коштів на користь України. Йдеться про суму в €190 млрд.

До Бельгії відправили також копію ухвали, яку у квітні ухвалив Шевченківський районний суд Києва в рамках розслідування справи проти Набіулліної, порушеної за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків".

Суд задовольнив клопотання слідчого СБУ, який веде цю справу: той попросив суд забезпечити слідству доступ "до речей і документів з можливістю отримання їхніх копій" фінансової компанії Euroclear SA/NV, що розташована в Брюсселі. Йдеться про номери рахунків, що належать ЦБ рф і призначені для зберігання цінних паперів і здійснення угод з їхньої купівлі-продажу, а також інформації про залишки на цих рахунках (тобто про кількість заморожених цінних паперів, їхній тип і вартість).

Слідство вважає, що інформація про ці рахунки може містити докази причетності глави ЦБ до інкримінованого їй злочину. Йдеться, зокрема, про інформацію, що містить банківську таємницю. В ухвалі суду підкреслюється, що Центробанк рф "виконує функцію прямого фінансового забезпечення" російської армії, яка веде війну на території України.

Учасник експертної групи українського слідства на умовах анонімності повідомив The Insider, що влада України намагається принципово змінити підхід до конфіскації активів російської держави і довести, що ці активи служать інструментом ведення війни.

"Думаю, основна мета, яку переслідує Україна, намагаючись отримати інформацію про рахунки ЦБ рф за кордоном, - це зрозуміти, скільки взагалі активів у росії, куди їх вкладено, яка в них прибутковість тощо, щоб, наприклад, прибуток від цих активів спрямувати на допомогу Україні. А в ідеалі - всі ці активи вилучити і спрямувати їх на користь України", - заявив економіст Рубен Єніколопов у бесіді з The Insider.

Нагадаємо:

США готові надати Україні кредит у розмірі $50 млрд, який буде погашатися прибутками від заморожених російських активів, якщо ЄС зможе продовжити санкції проти москви на невизначений термін.

Джерело: epravda.com.ua

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