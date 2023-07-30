Саммит БРИКС уничтожен. Китай. Индия. Россия. США.

Саммит БРИКС должен был оказаться "судьбоносным" (по крайней мере, он таковым планировался). БРИКС (или конфигурация ШОС) должны были сформировать альтернативный "полюс мировой глобальной силы", запустив трек противостояния сверхдержав (США-Китай) как блоковых структур экономико-военного характера.

Когда Путин проиграл войну с Западом (а именно эта "пощёчина мировому порядку" и была целью войны, плохо закамуфлированной под "денацификацию" и "демилитаризацию"), стало понятно, что сдвига мировой политической оси не состоится.

Тогда Пекин решил организовать проект "расширяющегося БРИКС/ШОС", который должен стать одновременной альтернативой ЕС (экономическое сотрудничество) и НАТО (военное сотрудничество и коллективная безопасность).

Как мы хорошо помним, в прошлом году Китай активно распространял слухи о том, что готовится проект расширения БРИКС, и туда войдут все китайские партнёры на всех уголках планеты (т.е. необходимо было создать сеть объединенных на базисе авторитарного стиля управления прокси-сил, которые будут управлять мировой политической и экономической моделью за счёт контроля над ключевыми ресурсными базами и человеческим ресурсом).

Эта система должна была противостоять "технически" совершенному Западу и работать на "молниеносности": по крайней мере, как сообщали источники, активно педалировалась тема "инертности и неповоротливости западного бюрократического механизма", в то время как "режим личной власти описывался как способ принятия быстрых, своевременных и жёстких решений без учёта социального одобрения" (т.е. система предполагала авторитарное управление через резкие решения, направленные на расшатывание мировой системы без ориентации на нужды населения, которое было необходимо подавлять комбинированными механизмами социально-репрессивного свойства).

Но - и тут наши друзья из различных структур и ведомств отлично поработали - ничего не вышло.

Индия стала нашим хорошим партнёром, который заблокировал и валютную реформу БРИКС (единая валюта), и расширение как процесс. Далее плодотворным оказался контакт с ЮАР: результатом стало унижение Путина "ордером на арест" и дальнейшее унижение Путина на африканском саммите, где глава ЮАР иронично назвал Путина "трудолюбивым человеком", а затем сообщил, что не нуждается в "дарах" от РФ, а ожидает окончания войны в Украине.

Бразилию удалось вовсе вытащить из глобальной повестки, поэтому на данный момент БРИКС - это организация, существующая формально, и не претендующая ни на какое внешнее влияние.

Пекин всё понял достаточно быстро, поэтому перешёл от осторожной эскалации до медленной деэскалации отношений с США, и это на фоне того, что китайская экономика начинает давать течь, входя в длительный этап "нулевого" (а следом - отрицательного) роста.

Более того, китайцы вообще списали РФ и теперь во внешней политике апеллируют исключительно к себе, активно намекая на то, что Россия - подконтрольный вассал.

И Россия как региональный африкано-азиатский отстойник прошла десубъективизацию с политической точки зрения.

Фактически, Украина оказалась капканом для РФ: теперь Россия никогда не вернётся на мировую арену в какой-либо форме "глобального игрока": она сможет выступать исключительно в качестве зоны влияния, плавно перетекающей из одних рук в другие.

Далее на политической арене произойдет череда важных противостояний:

1. Глобальная Холодная Война между Китаем и США, которая начнет перетекать в горячую фазу (вероятная форма - война за Тайвань), когда Китай перейдет из точки околонулевого роста в точку экономического спадания.

2. Война за Восток (череда прокси конфликтов по переделу зон влияния в Азии между Пекином и Вашингтоном).

3. Прокси-борьба за Африку.

4. Война за Арктику как пик противостояния между Китаем и США.

5. Череда локальных конфликтов по турецкой экспансии в воротах между Западом и Востоком.

Результатом станет возвращение к однополярности в первой половине XXI века. Иного пути у цивилизации нет.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8033

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