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Саммит мира между строк

Саммит мира между строк

Подошло к завершению масштабное мероприятие, которое стало в этом году первым беспрецедентным по количеству участников высшего уровня. Мероприятие, основной целью которого была не сама декламация мира и его тезисов, а объединение ведущих стран вокруг виденья мира Украиной.

И результат оказался ожидаемо позитивный.

Большинство участников, 80 стран и 4 организации, стали подписантами итогового коммюнике. Про отказавшихся можно сказать, что ничего нового в этом списке я не увидел. Это и страны БРИКС, как старые участники бессмысленного клуба по демагогии, так ново-примкнувшие. Это и Ватикан, позиция которого в отношении войны в Украине, мягко говоря, вызывает множество вопросов.

Но даже среди не подписавших коммюнике есть те, кто не столько не поддерживают Украину, но которые не хотят настолько открыто портить отношения с россией. И с этими странами продолжится работа.

Важно то, что это первый саммит такого уровня, первая встреча в рамках настолько открытого объединения стран мира ради мира в Украине, по условиям Украины, а не страны-террориста, заявление президента которой были высмеяны и проигнорированы.

Фактически, путин своими истеричными заявлениями накануне старта самиита мира в Швейцарии лишь подтвердил осознания патовости ситуации на поле боя и негативную перспективу дальнейшего продолжения войны для самой же россии. И его истерика никого не впечатлила, а на фоне консолидации вокруг Украины, попытки продвинуть свои условия и своё виденье “мира” выглядели смехотворно.

Разумеется, россия будет стараться навязывать свою позицию и условия, организовывать свои “саммиты мира”, привлекая союзников, типа Китая, Бразилии, возможно Ирана и Северной Кореи. Шутка, конечно, но близкая к реальности как никогда. Однако была Тегеранская конференция... Ялтинская конференция... Потсдамская конференция… И ни в одной из них не принимала участие страна-агрессор. Так и сейчас – будущее россии решается без участия россии.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21963

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