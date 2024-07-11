Саміт НАТО і корейська зброя для України.

Bloomberg написав, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль стане ледь не ключовим учасником саміту НАТО. Адже здатність Південної Кореї озброїти Україну співпадає з тим, що чинний президент почав думати над тим, щоб відправити зброю в Україну.

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-10/south-korea-s-ability-to-arm-ukraine-elevates-its-role-at-nato-summit?srnd=politics-vp)

У Південної Кореї зберігаються величезні запаси зброї, яку шукає блок, щоб допомогти Україні боротися з росією, і, можливо, схилити війну на користь Києва. Президента Юна переконують змінити урядову політику, яка забороняє Сеулу надсилати летальну допомогу країнам, які перебувають у стані війни.

Головним фактором, який штовхає Корею здорової людини на допомогу нам - пакт між КНДР та рф. Укладений лише за кілька тижнів до саміту НАТО. Внаслідок чого уряд Південної Кореї заявив, це змушує розглянути питання військової допомоги Україні. путін погрожував постачати КНДР високоточну зброю через допомогу Заходу Україні, і корейці сприйняли це як безпосередню загрозу собі. З точки зору Сеула, співпраця росії з Північною Кореєю щодо високоточних ракет є прямою загрозою її національній безпеці.

Україні потрібні в першу чергу артилерійські снаряди. Південна Корея має біля 3 млн 155-мм снарядів на складах. Зараз Сеул, можливо, менше хвилюється щодо скорочення своїх запасів. Бо Північна Корея відправила до росії, на думку уряду Юна, близько 5 млн снарядів.

Президент Зеленський шукає зброю з Південної Кореї з моменту початку повномасштабного вторгнення росії. Очікується, що він виступить на зустрічі партнерів Індійсько-Тихоокеанської четвірки — Австралії, Японії, Нової Зеландії та Південної Кореї, де він може знову викласти свою позицію щодо зброї.

Окрім звернень Зеленського на уряд Кореї тисне адміністрація Байдена. Ще минулого року витік розвідданих підтвердив, що Вашингтон закликав Юна надіслати додаткову артилерію Україні.

Оптимально Україні потрібно приблизно 200 тис 155х снарядів на місяць. Але ані США, ані ЄС поки забезпечити стабільні за обсягами постачання не можуть. Корея за рахунок запасів і власного виробництва може значною мірою допомогти подолати дефіцит. Крім того, Південна Корея може надіслати Україні снаряди 105-мм до більш легких гаубиць. Таких снарядів ще 3,4 млн. Відповідно, Корея може постачати і стволи відповідного калібру.

Але радіти поки що рано. Президент Юн сказав, що будь-яке рішення щодо надсилання зброї залежатиме від дій росії. Законодавець Кім Ганн, який до лютого 2024 був головним посланником з питань ядерної політики, заявив, що загроза постачання зброї Україні є важелем для стримування росії від надання військової підтримки КНДР. Офіційні особи в Сеулі зазначили, що червоною лінією будуть технології, які підвищують здатність Кіма виготовляти зброю масового знищення.

До пакту рф - КНДР Південна Корея ухилялася від збройного питання, просуваючи інші способи внеску в НАТО, наприклад кібербезпеку. Тому чекати різких рішень відразу після саміту НАТО все ж не варто. Скоріше за все, пройдуть ще місяці перш ніж Сеул ухвалить необхідне нам рішення. Але логіка подій рухається в цьому напрямку.

Джерело: https://t.me/yb_ua/5705

Новости портала «Весь Харьков»