Индия, или, с некоторых пор, Бхарат, намерена/намерен увеличить свой парк истребителей Су-30МКИ на эскадрилью - 12 ед. Стоимость такого пополнения авиапарка - $1,3 млрд. При этом Индия обеспечивает 60% комплектующих для производства, а остальное... Ну, вы поняли.

Собственно, кого волнуют санкции или даже действие CAATSA, когда Нью-Дели нужны не имеющие аналогов в мире Су-30МКИ? Хотя, тут есть интересный нюанс.

Дело в том, что Индия уже давно и неоднократно могла убедиться в ненадёжности советского/российского оружия/техники, в частности, Су-30МКИ.

Так, несколько лет назад разгорелся скандал с индийскими Су-30МКИ. Тогда в ходе проведенного в ВВС Индии аудита, выяснилось, что из 210 истребителей Су-30МКИ более 115 не пригодны к полноценным полетам, либо вообще не работоспособны. А в относительной боеготовности всего 60% самолётов.

Но в Индии коррупция настолько укоренилась в МО, что в очередной раз попилить миллиарды рупий только ленивый не будет. Для нас же, не смотря на тысячи километров, эта тема не может быть чуждой, ведь россия с этого заказа, будет иметь определённый доход.

Санкции?

Джерело: https://t.me/zloyodessit/20097

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