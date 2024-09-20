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СБУ викрила керівництво українського проєктного інституту, яке допомагало рф відновлювати НПЗ після атак українських дронів

СБУ викрила керівництво українського проєктного інституту, яке допомагало рф відновлювати НПЗ після атак українських дронів

Служба безпеки викрила керівний склад провідного науково-дослідного та проєктного інституту нафтового профілю у Києві на співпраці з рф.

Серед затриманих – голова правління, двоє очільників спеціалізованих відділів, а також головний інженер і один із інженерів столичної установи.

За матеріалами справи, вони допомагали агресору відновлювати свої нафтопереробні заводи, які зазнали суттєвих пошкоджень унаслідок атак українських дронів.

На замовлення рф посадовці підготували проєктно-конструкторську документацію для реконструкції трьох ключових НПЗ.

Загальна вартість російських «підрядів» становила майже пів мільярда гривень.

До цієї суми входив також дистанційний супровід проєктантами технологічних процесів відновлення та модернізації пошкоджених НПЗ країни-агресора.

Під час обшуків в офісних та житлових приміщеннях фігурантів у Києві, Львові та Харкові вилучено мобільні телефони, системні блоки, ноутбуки, флешки та чорнові записи із доказами співпраці з рф.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили п’ятьом затриманим посадовцям проєктного інституту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі четверо з них уже перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ викрила керівництво українського проєктного інституту, яке допомагало рф відновлювати НПЗ після атак українських дронів

СБУ викрила керівництво українського проєктного інституту, яке допомагало рф відновлювати НПЗ після атак українських дронів

СБУ викрила керівництво українського проєктного інституту, яке допомагало рф відновлювати НПЗ після атак українських дронів

СБУ викрила керівництво українського проєктного інституту, яке допомагало рф відновлювати НПЗ після атак українських дронів

СБУ викрила керівництво українського проєктного інституту, яке допомагало рф відновлювати НПЗ після атак українських дронів

Джерело: https://t.me/SBUkr/12932

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