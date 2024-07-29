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Сейм Польши принял постановление по случаю 81-й годовщины Волынской трагедии

Сейм Польши принял постановление по случаю 81-й годовщины Волынской трагедии

Польский Сейм принял постановление о чествовании 81-й годовщины событий июля 1943 года на Волыни, который там называют "преступлением геноцида, совершенным против поляков украинскими националистами".

Об этом сообщает "Европейская правда".

За постановление о Волынской трагедии, которую в польской историографии называют "Волынской резней", проголосовали 427 депутатов, против не было ни одного, воздержались семь польских парламентариев. В 2023 году документ одобрили единогласно 440 польских депутатов.

Автором проекта постановления стала депутат от оппозиционного "Права и справедливости" Иоанна Лихоцкая. Документ утверждает, что "в результате геноцида, совершенного в 1943-1945 годах, было убито более ста тысяч граждан Второй Речи Посполитой, преимущественно крестьян".

"Сейм Республики осуждает все попытки релятивизации правды о Волынской резне, а также лицемерие и фальшь в обсуждении этого события. Уже во время Второй мировой войны командиры ОУН/УПА использовали тактику обвинения советской власти и немцев", – говорится в постановлении.

"Сегодня, видя, что в Украине мало знают о преступном характере Украинской повстанческой армии, Сейм Республики Польша призывает к проведению всех просветительских мероприятий, которые станут основой для сотрудничества между Польшей и Украиной", – добавляется там.

Постановление утверждает, что в Украине "растет популярность упоминаний" об Организации украинских националистов и УПА и призывает на государственном уровне "приложить усилия для искоренения такого отношения".

В то же время там предлагается почтить память украинцев, которые, "рискуя собственной жизнью, спасали поляков", а память о них "должна быть краеугольным камнем для построения польско-украинских отношений на основе правды и противостояния шовинизму".

Трактовка трагических событий на Волыни во времена Второй мировой, когда подразделения УПА совершили акции массового убийства поляков, остается одним из самых болезненных вопросов в общей истории Польши и Украины. В Польше эти события расценивают как геноцид, тогда как Украина использует термин "Волынская трагедия".

Недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не сможет согласиться на вступление Украины в ЕС, пока страны не завершат споры вокруг событий на Волыни.

Джерело: eurointegration.com.ua

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