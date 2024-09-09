Секретар РНБО прокоментував можливість переговорів з росією

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко вважає, що рф не готова до серйозних переговорів про мир, а стратегічна культура росіян відрізняється від західного підходу, тому розмовляти з ними можливо лише з позиції сили.

Таку думку Литвиненко висловив в ексклюзивному інтерв'ю французькому виданню Le Monde, передає Укрінформ.

«росія не готова до серйозних переговорів. Проблема полягає в тому, щоб посадити путіна за стіл переговорів. росіяни мають іншу стратегічну культуру, ніж Захід. З ними можна розмовляти лише з позиції сили. Тому ви повинні допомогти нам перемогти росію, озброївши нас. Інакше війна продовжиться на інших територіях», - сказав секретар РНБО.

Водночас він підкреслив, що Україна продовжує реалізовувати мирну формулу президента Зеленського, зокрема готує наступний саміт миру.

Литвиненко також відповів на питання щодо очищення українських державних структур від російської агентури. Він вважає, що воно майже відбулось, інакше росіяни дізналися б про підготовку до Курської операції.

«Очищення відбулося. Це відповідальність СБУ. Це вимагало величезної роботи, тому що росія працювала проти нас протягом тридцяти трьох років з моменту здобуття незалежності. Курська операція показала, що Україна може організовувати масштабні операції проти росіян. Якби хтось із їхніх агентів дізнався б про це, все було б інакше. Звісно, російська агентура все ще є, але її значно менше», - деталізував Литвиненко, назвавши Курську операцію «значним успіхом».

Він також закликав європейців покласти край анонімності в інтернеті та ефективніше протистояти російській пропаганді, яка дестабілізує та руйнує імідж Заходу.

Як повідомляв Укрінформ, Басманний районний суд москви заочно заарештував секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Литвиненка та колишнього главу Служби безпеки України Валентина Наливайченка.

Джерело: ukrinform.ua

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