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Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українців

Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українців

Про це повідомив президент Зеленський у Twitter:

- Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців.

Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості. Покарання за всі минулі та сучасні злочини росії неминуче.

Нагадаємо, раніше Голодомор геноцидом українського народу визнали Німеччина, Польща, Угорщина, країни Балтії, 23 штати США, Австралія та Канада.

Джерело: https://t.me/spravdi/22515

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