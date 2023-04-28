Шествие «Бессмертный полк» могут рассекретить масштабы потерь

Шесть регионов в этом году отказались от проведения Парада Победы.

Также в привычном формате не состоится шествие «Бессмертный полк».

Вместо этого предлагается клеить портреты героев на стёкла авто.

Задумывались, почему так происходит? У меня есть как минимум две причины:

— Власть до ужаса боится любого скопления людей на улицах;

— Народ на «Бессмертный полк» потащит фото родственников, погибших в Украине, и тогда окружающие могут обалдеть от масштабов, потому что им ведь рассказывают, что «потерь нет».

Джерело: Соловьиный Помёт (https://t.me/slvn_pomet)

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