Сегодня 09:07
Просмотров: 48
Шествие «Бессмертный полк» могут рассекретить масштабы потерь
Шесть регионов в этом году отказались от проведения Парада Победы.
Также в привычном формате не состоится шествие «Бессмертный полк».
Вместо этого предлагается клеить портреты героев на стёкла авто.
Задумывались, почему так происходит? У меня есть как минимум две причины:
— Власть до ужаса боится любого скопления людей на улицах;
— Народ на «Бессмертный полк» потащит фото родственников, погибших в Украине, и тогда окружающие могут обалдеть от масштабов, потому что им ведь рассказывают, что «потерь нет».
Джерело: Соловьиный Помёт (https://t.me/slvn_pomet)
Темы: пропаганда, росія