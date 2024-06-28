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Що передбачає безпекова угода України з ЄС?

Що передбачає безпекова угода України з ЄС?

У документі йдеться про те, що Євросоюз продовжуватиме постачати Києву зброю та забезпечувати військову підготовку. Також йдеться про співпрацю оборонних індустрій України та ЄС, кібербезпеку та обмін розвідданими.

ЄС виділить 50 млрд євро на підтримку України в рамках програми Ukraine Facility на найближчі чотири роки.

В разі майбутньої агресії з боку рф, Україна та ЄС мають провести консультації протягом доби та швидко визначити подальші кроки.

В угоді від ЄС немає термінів на відміну від американського документа, передбаченого на 10 років. Але ці зобов'язання діятимуть допоки Україна рухатиметься європейським шляхом.

Також угода включає: розмінування і відбудову, продовження підтримки біженців, збереження і посилення антиросійських санкцій, створення спецтрибуналу для політичної верхівки рф тощо.

Джерело: https://t.me/spravdi/39716

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