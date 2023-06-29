Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:18
Просмотров: 95

Більшість американців підтримують надання Україні озброєння від США

Більшість американців підтримують надання Україні озброєння від США

Згідно з опитуванням (https://www.reuters.com/world/most-americans-support-us-arming-ukraine-reutersipsos-2023-06-28/) Reuters/Ipsos, підтримка озброєння України різко зросла: 65% респондентів схвалили поставки, порівняно з 46% у травневому опитуванні.

81% демократів, 56% республіканців і 57% незалежних респондентів підтримують постачання зброї США до України.

76% американців вважають, що надання допомоги Україні демонструє Китаю та іншим суперникам, що Сполучені Штати мають «волю і здатність» захистити інтереси США та союзників.

Згідно з іншими даними опитування, значна більшість американців — 67% і 73% — підтримає кандидата на президентських виборах наступного року, який продовжуватиме військову допомогу Україні, і кандидата, який підтримує альянс НАТО.

Онлайн-опитування було проведено лише через кілька днів після того, як прігожин, ватажок групи найманців «Вагнер», розпочав, а потім скасував так званий заколот. Проводилося по всій країні, участь взяли 1004 респондента, у тому числі 400 демократів і 383 республіканців.

-----------

Доля россиян, считающих ошибкой войну с Украиной, достигла рекорда. 35% заявили, что отменили бы решение о вторжении, если бы можно было вернуться в прошлое — опрос Russian Field.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/34150

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать мятеж в России
Сегодня 07:39    15
Дуда опасается "вагнеровцев" в Беларуси
Сегодня 07:29    43
Швейцарія танки не дає, але санкції підтримує
Сегодня 07:20    51
Дніпро заспокоївся
Сегодня 07:12    75
Генерала Суровікіна заарештовано, - The Moscow Times
Сегодня 07:05    86
Медичний канабіс — Зеленський закликав легалізувати його в Україні
Сегодня 07:03    69
Китайські снаряди є в арсеналі росіян проти України
Сегодня 06:53    79
Оперативна інформація станом на 06.00 29.06.2023 щодо російського вторгнення
Сегодня 06:51    85
Кремль нагороджує за найбільшу ганьбу у своїй історії: «вагнерівський» жест доброї волі
Сегодня 06:44    100
Воєнкома с віллою в Іспанії нарешті звільнили
Сегодня 06:27    112
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 