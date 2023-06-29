Більшість американців підтримують надання Україні озброєння від США

Згідно з опитуванням (https://www.reuters.com/world/most-americans-support-us-arming-ukraine-reutersipsos-2023-06-28/) Reuters/Ipsos, підтримка озброєння України різко зросла: 65% респондентів схвалили поставки, порівняно з 46% у травневому опитуванні.

81% демократів, 56% республіканців і 57% незалежних респондентів підтримують постачання зброї США до України.

76% американців вважають, що надання допомоги Україні демонструє Китаю та іншим суперникам, що Сполучені Штати мають «волю і здатність» захистити інтереси США та союзників.

Згідно з іншими даними опитування, значна більшість американців — 67% і 73% — підтримає кандидата на президентських виборах наступного року, який продовжуватиме військову допомогу Україні, і кандидата, який підтримує альянс НАТО.

Онлайн-опитування було проведено лише через кілька днів після того, як прігожин, ватажок групи найманців «Вагнер», розпочав, а потім скасував так званий заколот. Проводилося по всій країні, участь взяли 1004 респондента, у тому числі 400 демократів і 383 республіканців.

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Доля россиян, считающих ошибкой войну с Украиной, достигла рекорда. 35% заявили, что отменили бы решение о вторжении, если бы можно было вернуться в прошлое — опрос Russian Field.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/34150

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