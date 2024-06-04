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Шольц: Удари німецькою зброєю по РФ не загрожують ескалацією

Шольц: Удари німецькою зброєю по РФ не загрожують ескалацією

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що можливість завдавати ударів по військових цілях на території РФ зброєю, яку постачає ФРН, призведе до ескалації.

"Як сказав президент США - йдеться тільки про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків", - заявив він у понеділок, 3 червня, в ефірі радіостанції Antenne Bayern.

Канцлер зазначив, що рішення надати Києву право використовувати німецьку зброю було ретельно продумано у співпраці з "друзями і союзниками" Німеччини.

При цьому Шольц запевнив громадян ФРН, що ніколи не дозволив би тиску на свою адресу з метою переконати його ухвалити "неправильні та несвоєчасні рішення".

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/23816

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