Шольц упорствует

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против использования Украиной предоставленного западными союзниками оружия для ударов по россии.

Заявление немецкого канцлера приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Шольц отметил, что пока не видит причин для расширения зоны применения западного оружия в войне в Украине.

Существуют "четкие правила поставок немецкого оружия, которые были согласованы с Украиной и которые работают", сказал Шольц.

"По крайней мере, это моя позиция", – добавил он.

Целью его политики в отношении Украины является "предотвращение перерастания конфликта в большую войну", добавил Шольц, отметив, что до сих пор Германия ставила поставки оружия в Украину в зависимость от того, не будет ли оно использоваться на российской территории.

Как сообщалось, генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что для отдельных союзников пришло время пересмотреть ограничения по использованию предоставленного Украине оружия против целей на территории рф.

Недавно газета New York Times сообщила, что государственный секретарь США Энтони Блинкен хочет добиться, чтобы Украине было разрешено наносить удары по российской территории американским оружием. Он хочет убедить президента Джо Байдена снять ограничения.

Джерело: eurointegration.com.ua

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