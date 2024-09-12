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Шольц знов закликав до проведення "саміту миру" за участі рф
На дебатах у Бундестазі Олаф Шольц вчергове заявив про необхідність проведення другого "саміту миру" за участі росії.
Водночас, канцлер ФРН запевнив, що "буде зроблено все", аби забезпечити можливість "справедливого миру, який не є продиктованим миром, не є капітуляцією, який поважає цілісність і суверенітет України".
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Владимир Зеленский заявил, что ему ничего не известно о мирном плане Олафа Шольца. Президент Украины усомнился, что такой план существует
Джерело: https://t.me/dw_ukraina/26766
Темы: війна, німеччина, пропаганда, україна