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Швеция передает из своих запасов Pbv 302

Швеция передает из своих запасов Pbv 302

По сети сейчас разносится видео на котором запечатлён эшелон с бронетранспортёрами Pbv 302 отправленными, якобы из Швеции, якобы для Украины.

И на фоне этого видео понеслась волна некоего разочарования, мол, вот такое старьё, 1960-го года, отправляют Украине? CV90 зажали, жмоты? Зрада!

На фоне происходящей пертурбации, провоцируемой в первую очередь площадками с недвусмысленной российской аффилиацией, а во вторую, ангажированным багажом знаний участников волны "зради", хочу расставить все точки над "ї".

Информация о том, что Швеция передаст из своих запасов Pbv 302 появилась ещё в мае и это была позитивная новость! И вот почему.

Во-первых, у нас сейчас острейшая нехватка компоненты ББМ в подразделениях и это не военная тайна. Такая же проблема и у РОВ и они её решают заполняя подразделения автозаками, буханками и УАЗиками. Потому как не успевают технику нужного функционала отправлять в зону БД по мере её утилизации на поле боя.

Во-вторых, Pbv 302 для своего времени был очень даже неплохим ББМ и по ряду показателей даже превосходил советский БТР-50П и БМП/БМД-1/2/3.

Например, лобовая бронеплита Pbv 302 держит 20-мм выстрел. Вопрос - лобовая проекция БМП/БМД-1/2/3 держит 20-мм? Нет, 20-мм прошивает БМП/БМД-1/2/3 навылет, проделывая в корпусе высокопрофессиональную вентиляцию.

У Pbv 302 хорошие динамические показатели, проходимость и весьма неплохое удельное давление на грунт — 0,5 кг/см², что позволяет его применять по болотистым грунтам, в условиях "распутицы".

В-третьих, Швеция нам передаёт все свои Pbv 302. Согласно данным на 2024 года их было на хранении около 170, что позволит полностью укомплектовать 5 БТГр, а последний Pbv 302 был выведен из состава шведских подразделений в 2014 году, то есть, не так уж и давно, чтобы его съела "арктическая ржавчина"... особенно в тех условиях, в которых они содержатся в Швеции.

Да, я согласен, что машина морально устарела и не отвечает современным вызовам войны, но в условиях острого дефицита компоненты ББМ и ничуть не лучшей, а даже хуже ситуации у противника, они очень и очень даже кстати...

Кстати, у Pbv 302 весьма неплохие амфибийные показатели... Но, это я так, просто подметил.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22787

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