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Швейцарії доведеться ухвалити рішення про вступ до НАТО

Швейцарії доведеться ухвалити рішення про вступ до НАТО

Швейцарії доведеться ухвалити рішення про вступ до НАТО, — президент оборонної компанії Ruag Ніколя Перрен в інтерв’ю виданню Neue Zürcher Zeitung.

На його думку, питання щодо нейтралітету Швейцарії і його трактувань дедалі частіше виникатиме в майбутньому, і потребуватиме вирішення.

"Швейцарія не уникне питання НАТО", — говорить він.

Говорячи власні мотиви лобіювання зближення країни з НАТО, Перрен назвав насамперед бізнесові причини.

За його словами, швейцарський ринок занадто малий, а експортне законодавство занадто суворе. Тож компанія орієнтуватиметься на покупців з країн НАТО.

Джерело: https://t.me/znua_live/108205

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