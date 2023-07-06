Си Цзиньпин лично предостерёг Путина от использования ядерного оружия в Украине, - Financial Times

(https://www.ft.com/content/c5ce76df-9b1b-4dfc-a619-07da1d40cbd3)

Сообщение было передано Путину лицом к лицу во время визита Си в Москву в марте.

Применение ЯО несёт угрозу российско-китайским отношениям, есть надежда, что этого достаточно, чтобы Путин воздержался. За закрытыми дверями западные чиновники признают заслугу Пекина, - источники FT.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/12499

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