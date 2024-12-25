Сили Безпілотних Систем — технологічне майбутнє української армії!

Ми — перший у світі рід Сил, що веде бойові операції у повітрі, на суші та на воді за допомогою безпілотних і роботизованих систем. Сили Безпілотних Систем ЗСУ — це про інновації, глибинні удари по тилових об’єктах ворога та зменшення його бойових спроможностей.

Що ми робимо:

● Знищуємо командні пункти, ППО та техніку ворога на глибині до 100 км.

● Уражаємо стратегічні арсенали боєприпасів та обʼєкти ворога на його території.

● Перехоплюємо ворожі дрони за допомогою FPV-технологій.

● Коригуємо удари артилерії через аеророзвідку.

● Створюємо інновації та активно впроваджуємо їх у підрозділах, змінюючи правила гри на полі бою.

Цифри говорять за нас:

Лише за останній час було знищено 8 новітніх комплексів ППО, завдавши ворогу збитків на сотні мільйонів доларів. Ми знижуємо бойові можливості противника на ключових напрямках і надалі тільки нарощуватимемо темп!

СБС: наша зброя - розум!

Джерело: https://t.me/usf_army/307

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