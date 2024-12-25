Сили Безпілотних Систем — технологічне майбутнє української армії!
Ми — перший у світі рід Сил, що веде бойові операції у повітрі, на суші та на воді за допомогою безпілотних і роботизованих систем. Сили Безпілотних Систем ЗСУ — це про інновації, глибинні удари по тилових об’єктах ворога та зменшення його бойових спроможностей.
Що ми робимо:
● Знищуємо командні пункти, ППО та техніку ворога на глибині до 100 км.
● Уражаємо стратегічні арсенали боєприпасів та обʼєкти ворога на його території.
● Перехоплюємо ворожі дрони за допомогою FPV-технологій.
● Коригуємо удари артилерії через аеророзвідку.
● Створюємо інновації та активно впроваджуємо їх у підрозділах, змінюючи правила гри на полі бою.
Цифри говорять за нас:
Лише за останній час було знищено 8 новітніх комплексів ППО, завдавши ворогу збитків на сотні мільйонів доларів. Ми знижуємо бойові можливості противника на ключових напрямках і надалі тільки нарощуватимемо темп!
СБС: наша зброя - розум!
Джерело: https://t.me/usf_army/307