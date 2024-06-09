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Сили оборони Фінляндії: Військова допомога Україні включає новинки на стадії розробки

Сили оборони Фінляндії: Військова допомога Україні включає новинки на стадії розробки

Фінляндія надала Україні експериментальні та дослідно-конструкторські системи озброєнь. Вони успішно показали себе на полі бою, — очільник відділу військової економіки Сил оборони Фінляндії генерал-лейтенант Мікко Хейсканен.

Фінляндія дуже рідко розкриває дані про пакети власної військової допомоги Україні, але Хейсканен наголосив, що це не лише старе озброєння зі складів.

"Не вдаючись у деталі, можу сказати, що навіть найновіші фінські інновації у сфері військової економіки, навіть ті, що перебувають на стадії розробки, були протестовані в Україні. Вони отримали гарні відгуки", — цитує військового Yle.

Крім того, на думку Хейсканена, виробничі резерви Фінляндії можна було б задіяти, щоб виробляти більше обладнання для України. Але це потребуватиме додаткового фінансування.

"З моєї точки зору, це був би чудовий спосіб підтримати Україну, адже додана вартість виробництва залишалася б вдома", — каже фінський чиновник.

Також він додав, що Фінляндія збільшує виробництво 155-мм снарядів для України і при цьому зберігає доступні ціни на їх виробництво. Разом з тим, він наголосив, що навіть з урахуванням поповнення складів, боєприпасів поки що не вистачає, щоб зрівнятися з рф.

Джерело: https://t.me/znua_live/152103

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