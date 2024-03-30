Сирський прокоментував заміну Залужного: Причини - вагомі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вперше прокоментував звільнення його попередника - Валерія Залужного.

"У військових є один обов'язок - ми не обговорюємо наказів, ми їх виконуємо. Тож якщо у президента країни, верховного головнокомандувача, були причини для такої заміни, особливо під час активної фази війни, - це означає, що ці причини - вагомі", - сказав Сирський в інтерв'ю державній інформаційній агенції "Укрінформ".

Сирський додав, що від початку повномасштабної війни росії проти України "працював як одна команда пліч-о-пліч" з Залужним і побажав тому успіхів на "новій і дуже відповідальній посаді" - посла у Великобританії.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/21904

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