Системи Patriot мають захищати Україну, а не простоювати на базах зберігання

Центр стратегічних комунікацій пояснює

▶️ Першочергові потреби України – це щонайменше сім додаткових батарей Patriot.

▶️ Наразі в Європі є понад 100 незадіяних таких систем. Це не дефіцитна та рідкісна зброя.

▶️ Україна – єдине місце у світі, де Patriot потрібні вже зараз для використання за призначенням. Іншого, ніж сучасними системами ППО, варіантів ефективно захистити наші міста в України, нема.

▶️ Українці не лише повністю опанували оперування Patriot, але й постійно демонструють здатність використовувати цю сучасну систему ППО з максимальною ефективністю.

▶️ Київ розглядає різні варіанти отримання Patriot, включно з орендою. Це питання життя і смерті, тому торги недоречні.

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