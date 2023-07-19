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Складно уявити, що НАТО зможе захистити Європу без України, - Курт Волкер

Складно уявити, що НАТО зможе захистити Європу без України, - Курт Волкер

● FT опублікувало цікавий текст колишнього спецпредставника США з питань України. Стаття дозволяє простежити прірву між «нинішніми» та «колишніми»,  тобто між паралізованими посадовими обовʼязками спікерами та людьми, здатними вільно висловлювати власні думки, зокрема, такими, як Волкер: 

▶ ️Саміт у Вільнюсі відображає нерозуміння того, що характер європейської безпеки змінився. Україна наразі виконує роботу за НАТО – бореться за захист кордонів вільної Європи. При цьому Україна спроможніша у військовому плані, ніж більшість членів НАТО. І боронить Україна ті цінності, на яких Альянс і ґрунтується.

▶ ️Якщо Київ застрягне «в залі очікування НАТО», це дасть Путіну зелене світло для нового нападу. Звичайно, Україна спочатку повинна виграти війну.

▶ ️Наразі існує фундаментальна розбіжність між зобов'язаннями НАТО щодо безпеки та відмовою надати Україні чіткий шлях до членства. Цю розбіжність необхідно терміново усунути вже наступного року і запросити Україну до Альянсу.

▶ ️В іншому випадку, складно уявити, що НАТО зможе захистити Європу без України.

▶ ️Навіть після можливого замирення в Україні, країна-агресорка перегрупується. Вона готуватиметься до нового нападу. Путін надалі зверне свій погляд на Естонію, Латвію, Литву і навіть Фінляндію, які є країнами ЄС і НАТО.

● Подібні думки важливі, оскільки під їх впливом формується політичний запит суспільства до влади. Чим більше «волкерів» заявлять про свою позицію, тим активніше той самий американський електорат виступатиме на підтримку України. А значить - Білий Дім дедалі менше боятиметься «ризику ескалації» війни.  

Соціум формує порядок денний, і в наших силах повпливати на нього.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/826

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