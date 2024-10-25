Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:58
Просмотров: 109

Скоро в Дії з'явиться ще шість послуг, які будуть доступні в застосунку — Мінцифри

Скоро в Дії зявиться ще шість послуг, які будуть доступні в застосунку — Мінцифри

Йдеться про:

● Відображення дозволу на зброю. У Дію підтягнуться відомості про зброю, дозволи на неї, а також буде можливість замовити витяг з Єдиного реєстру зброї.

● еАкциз. Важлива послуга для громадян і держави. Кожен зможе перевірити легальність алкоголю або тютюну через Дію, а вся інформація про продукцію міститиметься в електронній системі.

● Мультишеринг. Українці зможуть відправляти копії одразу декількох документів, зокрема довідок, у кілька кліків.

● Сервіси для бізнесу в комплексі е-Підприємець. Працюємо над цифровізацією декларацій та ліцензій для бізнесу. Наприклад, ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення.

● Повідомлення про проблеми зі зв’язком. На період знеструмлень — надважлива послуга. Можна буде повідомити про відсутність звʼязку, щоб регулятор міг вирішити цю ситуацію.

● Дія.Підпис для юридичних осіб. Працюватиме як і звичайний Дія.Підпис, але створить нові можливості для бізнесу, значно спростить і прискорить роботу установ та компаній.

"Частину запустимо вже дуже скоро, щодо решти ще вирішуємо бюрократичні питання. У будь-якому разі про всі запуски повідомлятиму на своїх сторінках у соцмережах", — повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Джерело: https://t.me/znua_live/173207

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Дорога смерті у Курській області (ВІДЕО)
Сегодня 10:50    19
Шольц відхилив прохання Зеленського щодо запрошення України до НАТО до завершення війни проти РФ
Сегодня 10:36    52
Президент Зеленський не підписав закон, який мав скасувати переведення годинників
Сегодня 10:23    76
СБУ та Нацполіція затримали банду рекетирів, які тероризували мешканців Черкас
Сегодня 09:58    74
ДБР викрило начальника Тернопільського РТЦК, який вимагав у підприємця хабар за відстрочку від мобілізації
Сегодня 09:34    86
В нас є більша проблема з Північною Кореєю, аніж солдати КНДР в росії
Сегодня 09:22    121
СБУ затримала агента росгвардії, який допомагав рашистам прориватися до Мирнограда
Сегодня 09:10    117
С начала полномасштабной войны россии против Украины погиб 91 журналист, 12 из которых – во время выполнения профессиональной деятельности
Сегодня 08:48    105
На Буковині ДБР викрило правоохоронця на торгівлі наркотиками
Сегодня 08:27    124
Оперативна інформація станом на 08.00 25.10.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:16    108
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 