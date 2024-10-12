Сьогодні День військового капелана

Шановні духовні наставники захисників та захисниць України! Щиро вітаю вас із Днем військового капелана!

Нині неможливо уявити Сили оборони України без капеланів. Ви - невід'ємна частина нашої боротьби за свободу і незалежність. У час, коли наші воїни героїчно воюють на полі бою, ви стали солдатами духовного фронту, уособленням віри та надії.

Ваше служіння - це саме та духовна підтримка, яка супроводжує наших воїнів, вселяє у їхні душі надію й любов, віру в Бога, а також віру в нашу спільну перемогу.

Україна демонструє всьому світу унікальний досвід міжконфесійного миру та співпраці!

Гасло українських капеланів - «Бути поруч». Бути поруч з кожним українським захисником та захисницею на передовій і в тилу, в шпиталі з пораненими, поруч з ветеранами, опікуватися родинами воїнів. Дякую, що ви з нами! Дякую, що ви поруч!

Закликаю духовних отців усіх конфесій долучатися до Сил оборони України.

Разом переможемо!

Слава Україні!

Героям слава!

Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine генерал Олександр Сирський

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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