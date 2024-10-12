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Сьогодні День військового капелана

Сьогодні День військового капелана

Шановні духовні наставники захисників та захисниць України! Щиро вітаю вас із Днем військового капелана!

Нині неможливо уявити Сили оборони України без капеланів. Ви - невід'ємна частина нашої боротьби за свободу і незалежність. У час, коли наші воїни героїчно воюють на полі бою, ви стали солдатами духовного фронту, уособленням віри та надії.

Ваше служіння - це саме та духовна підтримка, яка супроводжує наших воїнів, вселяє у їхні душі надію й любов, віру в Бога, а також віру в нашу спільну перемогу.

Україна демонструє всьому світу унікальний досвід міжконфесійного миру та співпраці!

Гасло українських капеланів - «Бути поруч». Бути поруч з кожним українським захисником та захисницею на передовій і в тилу, в шпиталі з пораненими, поруч з ветеранами, опікуватися родинами воїнів. Дякую, що ви з нами! Дякую, що ви поруч!

Закликаю духовних отців усіх конфесій долучатися до Сил оборони України.

Разом переможемо!

Слава Україні!

Героям слава!

Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine генерал Олександр Сирський

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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