Ещё в апреле 2023 было верифицировано первое применение российскими оккупационными войсками (РОВ) иранского ПТРК Dehlaviyeh в Украине.

В свою очередь, ПТРК Dehlaviyeh, принятый в Иране на вооружение в 2012-м году, является точной копией российского ПТРК "Корнет", принятого на вооружение в 1998-м году.

Сразу отмечу, что если говорить о передаче технологий, то на их интеграцию в систему ВПК и запуск серийного производства, нужно время. В развитых странах от года, до 2-3 лет. Но, Запад, явно знавший о поставках технологий из россии в Иран, на всё успешно забивал!

Но, проходит немного времени, всего то десяток лет, что в историческом измерении - песчинка на пляже в Аркадии, и у КНДР появляется ПТРК Bulsae-5 "불새-5", который является копией иранского ПТРК Dehlaviyeh, который является копией российского ПТРК "Корнет". И всемогущий Запад, снова на всё забивает...

За окном 2024-й год и россия начинает вести переговоры с КНДР о поставках ПТРК Bulsae-5, из-за нехватки и острого дефицита противотанковых средств в подразделениях РОВ.

В общем, пока Запад 30 рефлексировал на толерантность, гендерность, инклюзивность, пацифизм и прочий кринж, страны-изгои, которых следовало держать в ежовых рукавицах в режиме 24/7 и нон-стоп, находились всё это время как-раз наоборот - в тепличных условиях.

Увы, но сейчас все эти прелести аморфности, бесхребетности и никчёмности западной политики, во всей красе на себе ощущает именно Украина.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21458

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