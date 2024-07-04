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Союзники по НАТО погодили план про щорічне фінансування України в розмірі €40 мільярдів

Союзники по НАТО погодили план про щорічне фінансування України в розмірі €40 мільярдів

Очікується, що лідери НАТО підпишуть це зобовʼязання на саміті у Вашингтоні, який відбудеться 9—11 липня.

НАТО в майбутньому візьме на себе міжнародну координацію поставок зброї та тренувань для Збройних сил України, частково використовуючи командну структуру Альянсу із залученням коштів зі свого спільного бюджету.

Штаб із координації допомоги Україні розмістять у Вісбадені, що на півдні Німеччини. Там вже діє військова база США.

Також план передбачає, що Альянс призначить відповідального за довгострокову допомогу Україні. Це буде високопосадовий цивільний чиновник, який відповідатиме за потреби у військовій модернізації та невійськовій підтримці.

Ці дії допоможуть захистити довгострокову допомогу — на тлі зміцнення позицій правих сил у Європі та все більшу ймовірність того, що колишній президент США Дональд Трамп може повернутися в Білий дім і скоротити підтримку України.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/15339

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