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Союзники України мають відштовхнути саму ідею про переговори як ключ до завершення війни

Союзники України мають відштовхнути саму ідею про переговори як ключ до завершення війни

Експерти аналітичного центру Chatham House:

У звіті "Як закінчити війну росії проти України" вони наголошують, що жодні переговори не будуть ефективними, доки росія прагнутиме знищити Україну.

"Ми чуємо, що мають бути перемовини рано чи пізно, бо всі війни у світі так закінчуються. Це не так. Перемовини можуть йти після кінця війни, але вони не обов’язково закінчують війни", — вважає експерт Кір Джайлз.

На його думку, важливо, щоб Україна змогла завдати саме поразки росії. Інакше всі інші європейські країни будуть наступними в черзі.

Якщо ж залишити агресорові хоча б частину українських територій, це означатиме, що путін домігся свого.

Джерело: https://t.me/znua_live/104532

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