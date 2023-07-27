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Іспанці зібрали потужний антидроновий комплекс на основі ШІ: як він знищує безпілотники

Іспанці зібрали потужний антидроновий комплекс на основі ШІ: як він знищує безпілотники

Армія Іспанії посилено працює над тим, щоб посилити свій захист від ворожих дронів, які показали свою ефективність на полі бою в Україні. Про один із найперспективніших та найуспішніших проєктів є система Cervus, про яку розповідає видання Infodefensa.

Зовсім недавно армія Іспанії отримала найсучаснішу, третю версію системи — Cervus. Цей захист від дронів уже активно тестують і впроваджують у Малі та Латвії. Cervus III має особливий механізм управління та контролю, можна сказати, "мозок", який завдяки використанню штучного інтелекту об'єднує отриману інформацію від радарів, камер, радіочастотних антен, та 12,7-мм кулеметної дистанційної вежі Guardian.

До речі, саме цей автономний кулемет є "головним аргументом" у боротьбі з дронами. Оператор одним клацанням миші керує всіма цими датчиками. Система не тільки шукає дрони, але також виявляє все, що рухається по землі, наприклад UGV (безпілотні наземні транспортні засоби).

На створення цього антидронового щита було витрачено всього два роки і робота велася повністю "з нуля". Поява систем Cervus стала результатом співпраці пів дюжини іспанських підприємств оборонної промисловості. Наприклад, від компанії Escribano система отримала електрооптичний модуль Oteos, експерти з ATP допомогли з РЛС, Hispamast надав виносну щоглу для радарів, ATL оснастив систему своїм інгібітором.

Камера Oteos може помітити ворога на відстані до 20 кілометрів, а радар має дальність дії від п'яти до десяти кілометрів. Він також має секторні радіочастотні антени для виявлення загрози та інтелектуальну систему придушення, ще одну антену, в такому випадку, спрямовану. Але якщо дронів виявиться багато, то в системі є своєрідний "гриб" — односпрямована антена, яка створює навколо транспортного засобу захисний купол проти дронів.

Крім того, Cervus має і власний безпілотник, який можна розгорнути над позицією на висоті 100 метрів для розширення огляду. Дрон керується комп'ютером, а не радіочастотами. Усі три версії системи Cervus уже перебувають на озброєнні в Іспанській армії та у союзників. Тепер інженери працюють над тим, щоб оновити перші дві версії найсучаснішими датчиками.

Джерело: focus.ua

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