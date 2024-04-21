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Список країн, які долучилися до чеської ініціативи з закупівлі артснарядів Україні, станом на 20 квітня
✔️ Німеччина — 180 000 155-мм снарядів;
✔️ Бельгія — 50 000 155-мм снарядів;
✔️ Данія — 15 000 155-мм снарядів;
✔️ Люксембург — 6 000 155-мм снарядів;
✔️ Нідерланди — €250 млн;
✔️ Норвегія — €140 млн;
✔️ Португалія — €100 млн;
✔️ Литва — €35 млн;
✔️ Швеція — €30 млн;
✔️ Фінляндія — €30 млн;
✔️ Канада — €27,15 млн;
✔️ Латвія — €10 млн:
✔️ Словаччина — €2 млн;
✔️ Ісландія — €2 млн;
✔️ Словенія – €1 млн.
Дякуємо!
Джерело: https://t.me/vekha/85495