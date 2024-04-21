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Список країн, які долучилися до чеської ініціативи з закупівлі артснарядів Україні, станом на 20 квітня

Список країн, які долучилися до чеської ініціативи з закупівлі артснарядів Україні, станом на 20 квітня

✔️ Німеччина — 180 000 155-мм снарядів;

✔️ Бельгія — 50 000 155-мм снарядів;

✔️ Данія — 15 000 155-мм снарядів;

✔️ Люксембург — 6 000 155-мм снарядів;

✔️ Нідерланди — €250 млн;

✔️ Норвегія — €140 млн;

✔️ Португалія — €100 млн;

✔️ Литва — €35 млн;

✔️ Швеція — €30 млн;

✔️ Фінляндія — €30 млн;

✔️ Канада — €27,15 млн;

✔️ Латвія — €10 млн:

✔️ Словаччина — €2 млн;

✔️ Ісландія — €2 млн;

✔️ Словенія – €1 млн.

Дякуємо!

Джерело: https://t.me/vekha/85495

Новости портала «Весь Харьков»

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