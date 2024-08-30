Справу щодо авіатрощі гелікоптера 18 січня 2023 року у Броварах передано до суду
До Печерського райсуду Києва скеровано обвинувальний акт стосовно п’ятьох посадовців Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Вони порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України та інші працівники.
Нагадаємо, працівники ДБР у листопаді минулого року завершили розслідування щодо авіакатастрофи гелікоптера у Броварах.
Наразі Офіс Генпрокурора передав до суду складений Державним бюро розслідувань обвинувальний акт щодо:
▪️ начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;
▪️ в.о. командира спеціального авіаційного загону;
▪️ заступника командира з льотної підготовки;
▪️ командира авіаційної ескадрильї;
▪️ начальника служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.
Джерело: https://t.me/c/1435738926/4613