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Справу щодо авіатрощі гелікоптера 18 січня 2023 року у Броварах передано до суду

Справу щодо авіатрощі гелікоптера 18 січня 2023 року у Броварах передано до суду

До Печерського райсуду Києва скеровано обвинувальний акт стосовно п’ятьох посадовців Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Вони порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України та інші працівники.

Нагадаємо, працівники ДБР у листопаді минулого року завершили розслідування щодо авіакатастрофи гелікоптера у Броварах.

Наразі Офіс Генпрокурора передав до суду складений Державним бюро розслідувань обвинувальний акт щодо:

▪️ начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

▪️ в.о. командира спеціального авіаційного загону;

▪️ заступника командира з льотної підготовки;

▪️ командира авіаційної ескадрильї;

▪️ начальника служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4613

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