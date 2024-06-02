Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:59
Просмотров: 90

США готові вжити заходів проти китайських банків через підтримку росії

США готові вжити заходів проти китайських банків через підтримку росії

Сполучені Штати Америки та інші країни Заходу готові вжити заходів проти китайських фірм та фінустанов через підтримку росії.

Про це заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, передає Reuters.

США розглядають введення санкцій проти китайських фірм, фокусуючись на тих, які безпосередньо допомагають росії у війні.

"Я думаю, що ми в першу чергу зосереджені на китайських компаніях, які систематично беруть участь у підтримці росії.

Ми також уважно придивляємося до фінансових установ", - заявив Курт Кемпбелл під час відповідей на питання журналістів під час зустрічі із заступниками міністрів закордонних справ Японії і Південної Кореї.

Під час зустрічі, представники США, Південної Кореї та Японії пообіцяли продовжувати тісно співпрацювати над посиленням економічної безпеки, в тому числі в рамках проєктів Партнерства з безпеки мінеральних ресурсів, які спрямовані на зменшення залежності від Китаю і росії щодо критично важливих ресурсів, необхідних для високотехнологічних застосувань.

Союзники також зобов'язалися працювати ще тісніше, щоб підтримати енергетичну інфраструктуру України, її відновлення і зусилля, спрямовані на притягнення росії до відповідальності за її дії.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Санкции превратили россию из партнера Саудовской Аравии в конкурента — это грозит ценовой войной
Сегодня 09:17    30
Неправда: «в українських дитсадках співають пісні про французьких найманців»
Сегодня 08:53    71
Підкуп порнозірки: акції медіакомпанії Трампа впали на 8% після суду
Сегодня 08:43    72
Воїни СБУ на полі бою перетворюють російську техніку на брухт
Сегодня 08:32    72
Країни G7 хочуть спільно тиснути на банки, які допомагають росії ухилятись від санкцій
Сегодня 08:21    80
Міноборони оголошує конкурс на розробку симуляторів на основі віртуальної та доповненої реальності
Сегодня 08:10    90
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 02 червня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:02    94
Украина приступит к формированию демилитаризированной буферной зоны на территории россии
Сегодня 07:48    113
24 з 25 мопедів збито
Сегодня 07:47    88
росія влаштувала кібератаку на владу Угорщини — як реагує команда Орбана
Сегодня 07:26    122
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 