США готовы поставить оружие в Молдову, если потребуется, заявили американские конгрессмены в Кишиневе

Такие переговоры уже ведутся, сказал председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Грегори Микс:

«Моя позиция заключается в том, что нам нужно поговорить с молдавским правительством. Я не хочу выходить за рамки того, что требует от нас руководство Молдовы»

По его словам, диалог идет и решения будут приниматься"коллективно между союзниками, причем Молдова является одним из лучших союзников США.

«Одна из причин успеха Украины и успеха региона в том, что мы будем работать вместе. Мы сосредоточим наши усилия на том, чтобы заставить всех наших союзников работать вместе в один голос и в одном направлении, чтобы Путин не продолжил свои вторжения в другие страны. Диалог продолжается, и мы будем принимать решения коллегиально с нашими союзниками, и одним из наших лучших союзников является Молдова», - сказал конгрессмен.

Источник: https://t.me/u_now/50129

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