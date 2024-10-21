США можуть зняти вето на запрошення України в НАТО у разі перемоги Гарріс – ЗМІ
Поки що, за даними видання Le Monde, Сполучені Штати і Німеччина блокують будь-яку перспективу розширення НАТО за рахунок України, тоді як Франція і Велика Британія більш прихильно ставляться до цієї ідеї.
Однак, за деякими даними, американці вже не мають принципових заперечень проти запрошення України приєднатись до Альянсу. Допускають, що у випадку перемоги Камали Гарріс Джо Байден міг би піти на конкретні дії у цьому питанні.
Найбільш оптимістично налаштовані джерела вважають, що зміна позиції Сполучених Штатів може призвести й до зміни курсу непоступливої Німеччини
Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/52027