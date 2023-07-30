США охотятся за китайским вредоносным ПО, способным нарушить работу американских военных операций

Администрация Байдена ведет охоту за вредоносным компьютерным кодом, который, по ее мнению, Китай спрятал глубоко в сетях, управляющих электросетями, системами связи и водоснабжения, питающими военные базы в США и других странах мира, сообщают американские военные, представители разведки и национальной безопасности.

Обнаружение вредоносного кода вызвало опасения, что китайские хакеры, возможно, работающие на Народно-освободительную армию, внедрили код, предназначенный для нарушения военных операций США в случае конфликта, в том числе если Пекин предпримет действия против Тайваня в ближайшие годы.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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