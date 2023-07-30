Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:25
Просмотров: 63

США охотятся за китайским вредоносным ПО, способным нарушить работу американских военных операций

США охотятся за китайским вредоносным ПО, способным нарушить работу американских военных операций

Администрация Байдена ведет охоту за вредоносным компьютерным кодом, который, по ее мнению, Китай спрятал глубоко в сетях, управляющих электросетями, системами связи и водоснабжения, питающими военные базы в США и других странах мира, сообщают американские военные, представители разведки и национальной безопасности.

Обнаружение вредоносного кода вызвало опасения, что китайские хакеры, возможно, работающие на Народно-освободительную армию, внедрили код, предназначенный для нарушения военных операций США в случае конфликта, в том числе если Пекин предпримет действия против Тайваня в ближайшие годы.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Саммит БРИКС уничтожен. Китай. Индия. Россия. США.
Сегодня 10:08    117
Кілька десятків німецьких екстремістів воюють проти України у лавах окупаційних військ
Сегодня 09:56    86
МАГАТЕ: Окупанти перевели п’ятий енергоблок ЗАЕС у режим холодного зупину
Сегодня 09:28    90
Российский автопром признан нерентабельным — Известия
Сегодня 09:15    103
США прагнуть продати Аргентині 24 данських винищувачі F-16, які могла б отримати Україна — Buenos Aires Times
Сегодня 09:02    104
Тяжелая проблема выбора для товарища Си
Сегодня 08:24    144
Харківщина, 30 липня
Сегодня 08:21    109
Силы ПВО уничтожили 4 ударных и 4 разведывательных БПЛА
Сегодня 08:19    106
«Они тянут сейчас, дотянутся, скажут без вести пропавший - всё, а за безвести пропавший ничего не дают» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:12    112
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 30 липня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:09    116
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 