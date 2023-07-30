США прагнуть продати Аргентині 24 данських винищувачі F-16, які могла б отримати Україна — Buenos Aires Times

Терміновість Сполучених Штатів укласти угоду з Аргентиною щодо літаків спрямована на протидію китайській пропозиції п’ятнадцятьох JF-17.

Китайські літаки є новими, до них іде повний і необмежений пакет зброї та датчиків, а також передача частини технологій.

Раніше Аргентина мала проблеми із доставкою літаків з країн НАТО через військове ембарго Великої Британії. Однак зараз, за даними видання, це питання вже знято.

Данські літаки планували надати ЗСУ, але країна досі не отримала від США дозволу на навчання українських пілотів.

Джерело: https://t.me/znua_live/104802

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