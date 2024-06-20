США і союзники ще не вирішили, що запропонувати Україні на саміті НАТО – CNN

Наразі США та інші ключові союзники обговорюють, які зобов'язання щодо вступу України до НАТО взяти на себе на саміті Альянсу у Вашингтоні, який відбудеться вже у липні. Йдеться про те, наскільки рішучими вони мають бути щодо цього питання.

При цьому Штати піддаються критиці через своє небажання "йти так далеко" з боку тих європейських країн, особливо тих членів Альянсу, які знаходяться ближче до кордону з рф.

Саме тому Британія, Німеччина, а також кілька країн Східної та Центральної Європи наполягають на тому, щоб Україна мала (образно) не «незворотній шлях» до Альянсу, як про це казав Столтенберг, а «короткий міст».

● Хм, найбільше мене здивувала наявність Німеччини у списку прихильників «короткого мосту» для України.

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/19792

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